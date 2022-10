Nooc ka mid ah khudaarta aysan Soomaalida ka illoobin cuntada oo la ogaaday inuu ka hortago cudurka kansarka

Shaki kuma jiro in qoys walba oo Soomaali ah raashinkooda maalinlaha ah laga helo bocorka oo noocyo kala duwan leh, inkastoo khudaartan aysan ahayn mid ay Soomaalida oo kaliya isticmaalaan.

Xoojinta caafimaadka maqaarka

Bocor-guduud-ka waxaa ku jira nafaqooyin wax tar weyn u leh maqaarka bani’aadanka, waxaana ka mid ah fitamiinnada C iyo E. Sidoo kale waxaa ku jira maaddada beta-carotene oo maqaarka ka dhigta mid dhalaalaya oo caafimaad leh.

Fitamiin C jirka uguma sameysmo si dabiici ah, sidaas awgeedna waxaa muhiim ah in laga helo cuntooyinka uu qofku qaato. Noocan fitamiinka ah waxa uu kaalin weyn ka qaataa in uu maqaarka siiyo awood, si dhaqso ahna uga kabsado dhaawacyada soo gaara.