Maxaad ka taqaan nooca qarowga ee dhaqdhaqaaqa kuu diidaya xitaa markaad hurdada ka toosto kadib?

Saacad ka hor

Waxaan ahaa dhalinyaro markii ugu horeysay ee ay tani igu dhacdo. Waxay ahayd aroorta hore, welina saacado ka hor intaanan sariirta uga soo kicitimin dugsiga. Waan kacay oo waxaan isku dayay in aan dhanka kale isu gediyo, laakiin jidhkaygu iima oggolaan - ma awoodin in aan dhaqaaqo, waxaa sida naafo oo kale i noqday dhinac dhan ilaa suulasha.

In kasta oo ay maskaxdaydu miyir qabto, haddana murqahayga iyo margiyadu weli way hurdeen. Qolka jiifkaygu waxa uu ila noqday kulayl iyo cidhiidhi, sida in gidaaradu aad iigu dhowyihiin oo waxaan dareemay argagax. Ugu dambeyntii, qiyaastii 15 ilbiriqsi ka dib, waa la iga qaaday qallalkii.