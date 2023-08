Dhacdo argagax leh oo ka dhacday dawlad-deegaanka Soomaalida

Saacad ka hor

Xilliga uu falku dhacayay ayaa wararku sheegayaan in carruurtu ay jiifeen dugsi qur'aan ay dhiganayeen. Dadka deegaanka ayaa dhacdadaan ku eedeyay meleeshiyaad ka soo jeeda deegaanno ka tirsan Galmudug oo xadka ka soo tallaabay.

Maxamed Daahir Muuse, oo kamid ah waalidiinta carruurta la laayay ayaa BBC ayaa sheegay in dhacdadani ay ahayd mid aad u foolxun oo ay dadka la yaabeen.

Maxamed Daahir Muuse ayaa xusay in dhacdadan ay ka dhacday labo tuulo oo ku taalla dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.

Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ilaa iyo imika la la'yahay dhowr ilmood oo loo maleynayo in ay afduubteen kooxdii falka geystay, halka kuwa kale ay dhaawac yihiin.

Maxamed ayaa BBC u sheegay in dadka falka geystay ay rumeysan yihin in ay ka soo tallaabeen xadka Soomaaliya ayna ka danbeeyaan dad doonaya in ay qab'aailka iska horkeenaan.