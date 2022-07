Halkey ku dambeysay xiisaddii Masar iyo Itoobiya, maxaase la gudboon Soomaaliya?

Saacad ka hor

Hase yeeshee, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya, Cabdikariim Cali Kaar, oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in labada hoggaamiye aysan si gaar ah uga hadlin arrinta biyo-xireenka.

Horraantii bishii Luulyo ee 2021-kii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa seddexda dal ugu baaqay in miiska wadaxaajoodka lagu soo laabto.

Xuquuqaha ay Masar isa siineyso ayaa waxay salka ku hayaan guumeystihii Britain oo 1929-kii u aqoonsaday Masar: "Dabiici ahaan iyo taariikh ahaanba in ay Masar xaq u leedahay biyaha wabiga Niilka".

1959-kiina, dalalka Masar iyo Suudaan waxay saxiixeen heshiis ay labada waddan ku qaybsanayaan kheyraadka wabiga, iyada oo heshiiskoodaasi uu dhigayo in Masar ay yeelaneyso xuquuqda ugu badan ee ka faa'ideysiga wabiga.

Itoobiya waxay marar badan sheegtay inay diyaar u tahay in ay ka qeyb gasho wadahadal kasta oo khilaafka xal loogu raadinayo.

“Mowqifka dowladda Soomaaliya waa in si nabad ah looga wada faa’iidaysto biyaha webiga, iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga ah iyo heshiisyadii caalamiga ahaa,” ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya, Cabdikariim Cali Kaar.

Haddaba waxaa la is weydiinayaa hadii aan laga hadlin arrinta khilaafka webiga Niil maxaa ku qaadya madaxweynaha Masar inuu shirka jaraa'id ka sheega inay arrintaasi isla soo qaadeen isaga iyo Xasan Sheekh.

"Madaxda Adduunku marka ay kulan yeeshaan kadib waxa ay warbaahinta iyo shucuubtoodaba la wadaagaan wixii ay islasoo qaadeen iyo qodobadii ay isku afgarteen. Suurtogal ma ahan in iyaga oo is garabtaagan uu midkood iskii u alifo wax aan miiskaba lasoo saarin. Waxii uu dhinac sheegana waa dhab haddii aanu kan kale kasixin oo isla goobta ka sheegin in uu saaxiibkii sibqaday,” ayuu yiri Cabdirisaaq Cilmi oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.