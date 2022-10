Ceelkii uu Nebiga NNKH dalbaday in meydkiisa lagu meyro iyo goobo kale oo taariikhi ah

In ka badan 100 goobood oo ku yaalla magaalada Madiinah oo xiriir la leh xilligii noloshii Nebi Muxamed NNKH iyo dhacdooyin kale oo muhiim u ah taariikhda Islaamka ayaa dib loo soo celin doonaa, lana horumarin doonaa, taasoo qeyb ka ah mashruucyo saddex sano ah oo ay mas’uuliyiinta Sucuudigu ku dhawaaqeen isbuucan.

Xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen Maamulka Horumarinta Gobolka Al-Madiina, Hay’adda Dhaqanka Sacuudiga, iyo Barnaamijka Waaya aragnimada Xujeyda ayaa sidoo kale waxa ay ku dhawaaqeen in 8 Goobood oo ah Taariikhdii hore ee Islaamka ee Madiina, dib u habayn lagu sameyn doono.

Tawfiiq Al-Rabiah Wasiirka Xajka iyo Cumrada ahna Guddoomiyaha Guddiga Taariikhda Islaamka ayaa u mahad celiyay Guddoomiyaha Gobolka Madiina, wuxuuna sheegay in Guddi ahaan ay ku dadaalayaan sidii in la ilaaliyo Hiddaha Islaamka.

Ceelkan waxaa biyo ka dhaansan jiray Nebi Muxamad NNKH. Wuxuu dalbaday in marka uu dhinto in meydkiisa lagu dhaqo biyo laga so dhaamiyay ceelkan ka hor inta aan la xabaalin.