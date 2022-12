Guuldarradii Burtaqiiska ma waxay aheyd dhammaadka Ronaldo?

35 Daqiiqadood ka hor

Riyadii Koobka Adduunka ee Cristiano Ronaldo ayaa dhammaatay, waxaana suuragal ah in aanay jirin meel halkaas loogaga soo laabto – hasayeeshee waayihiisii ciyaaraha miyaa sidaasi ku soo idlaaday?

Guuldarrada aanan la filayn ee xulkiisa uu kala kulmay Marooko ayaa Ronaldo - oo 37-jir ah - waxa ay ka dhigaysaa in liiskiisa aanay ku jirin billadda ciyaartoyda ku guulaystay Koobka Adduunka – taas oo ah waxa kaliya ee ka maqan ciyaaryahankan – haatanse laacibkan ayaanan haysan koox uu u dheelo kaddib markii ay si caro leh bishii la soo dhaafay ku kala tageen kooxdiisii hore ee Manchester United.

Dhalinta gool taariikhi ah, xanaaq xigay iyo gelinta kursiga kaydka

Waxyar kaddibse xaaladdu si degdeg ah ayey isu baddeshay, oo ma aanay u suuragelin in labadii ciyaar ee xigtay ee ciyaarta lagu soo bilaabay uu gool dhaliyo kahor inta aanay tababarihiisa Fernando Santos isku qaban caradiisa ku aaddaneyd in la baddelay ciyaartii Kuuriyada Koonfureed.

In Ronaldo uu ciyaarta soo galo oo kaliya ayaa u sahashay inuu taariikh kale dhigo – waxay aheyd markiisii 196-aad ee uu dheelo ciyaar caalami ah iyadoo uu la sintay ninka rikoorkaas haysta ee Bader Al-Mutawa ee reer Kuwayt – hasayeeshee isbaddel wayn kuma uusan kordhin ciyaarta sidii uu sanado badan hore u samayn jiray.

Kursiga keydka ayaa la geliyay, balse aad baa loo jecel yahay

Waa suuragal in kooxdu ay midaysan tahay, hasayeeshee waxaa hubaal ah in Burtaqiiska uu ka huleelay tartanka – kaddib doodo badan oo ku aaddan in kooxdaas ay iswadi karto iyadoo uusan ku jirin laacibkooda wayn ee sii duqoobaya.