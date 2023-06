Nin 27 goor ku guuldarraystay inuu ku baaso imtixaanka lagu galo jaamacadda

29 Daqiiqadood ka hor

Maalqabeen Shiinees ah ayaa ku guul darraystay 27 goor in uku baaso imtixaanka jaamacadda lagu galo.

“waxaan dhihi jiray ‘ma rumeysan kari in aan guuldarraystay, laakin hadda waan niyad-jabsanahay” ayuu yiri ninkaas deggan Sichuan oo u warramayey warbaahinta Tianmu.

Xogta dawladda Shiinaha ayaa muujinaysa kaliya 41.6% ardayda imtixaanka u fariisatay 2021 in loo ogolaaday inay jaamacadaha iyo koleejyada galaan.

Laakinse 2001 markii ay dawladda Shiinaha meesha ka saartay in waxbarashada aysan da’ ku xirnayn, gaar ahaan dadka u fariisanaya imtixaanka Gaokao, ayaa wuxuu bilaabay inuu isku daygiisa dhanka waxbarashada sii wato, laakin uma suurto galin inuu imtixaanaadkii sannadleyaasha ahaa u fariisto sababo la xiriira caafimaadkiisa iyo isagoo mashquulsanaa.

Hadda wuxuu qorshaynayaa in uu ka haro imtixaannadaas, isagoo u eg inuu quustay. “Waxaa laga yaabaa in aan in aan faraha ka qaado sannadka soo socda, mana sheegan doono magaca reerkayga haddii aan markaan dhaco” ayuu yiri.