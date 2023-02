Walaalaha Muslimiinta ah ee labaatanka sano ku xirnaa Guantanamo Bay ee hadda la sii daayay

49 Daqiiqadood ka hor

"Waxay dhaceen qoyska wiil, sey iyo aabbe. Caddaalad darradaas weligeed lama sixi karo. They robbed a family of a son, a husband and a father. That injustice can never be rectified. Xisaabin dhab ah oo ku saabsan dhibaatooyinkii uu sababay 'dagaalkii argagixisada' ee musiibada lahaa wuxuu keliya bilaaban karaa marka Guantanamo la xiro," ayay intaas raacisay.