Falastiiniyiinta oo gantaallo ku garaacay Israel

Saacad ka hor

Maleeshiyada Qaza ayaa in ka badan 20 gantaal ku riday Israa’iil kadib markii uu dhintay maxbuus falastiini ah oo ku xirnaa xabsi ku yaal Israel oo cunada ka soomay.

Maamulka Israel ayaa sheegay in uu diiday daryeel caafimaad intii uu ku guda jiray shaqo mudaharaad soon ah oo 87 maalmood ahaa.

Dallad matalaysa kooxaha hubaysan ee Gaza oo ay ku jirto Islamic Jihad, ayaa sheegtay in gantaalka la riday uu "jawaab bilow ah u yahay dambigan foosha xun".

Ka dib IDF waxay sheegtay inay Gaza ku garaaceen "rasaasta taangiga" iyaga oo ka jawaabaya gantaalada lagusoo riday. Wax yar ka dib, IDF waxay sheegtay in mintidiintu ay soo rideen 22 gantaal oo kale, oo afar ka mid ah uu qabtay nidaamka difaaca gantaalaha Israel ee Iron Dome , 16 ka mid ahna waxay ku dheceen meelo banaan ah.

Ugu yaraan hal ayaa ku dhacay dhisme ku yaalla magaalada Sderot ee koonfurta Israa’iil, halkaas oo adeegga ambalaasta ee Magen David Adom uu sheegay in saddex shaqaale ajnabi ah ay ku dhaawacmeen firirka oo mid ka mid ah uu aad u culus yahay.

45-jirkan ayaa afar jeer oo hore cunnada ka soomay, isagoo ka mudaaharaadayay, taas oo keentay in uu caan ka dhex noqdo Falastiiniyiinta.

Maamulka Israa’iil ayaa ku eedeeyay inuu taageero argagixisada, kuna xiran yahay koox argagixiso iyo kicin, waxaana lagu waday in bishan maxkamad la soo taago.

Balse kooxda u dooda xuquuqda maxaabiista Falastiin ee Addameer ayaa sheegtay in lagu hayo "dacwooyin been abuur ah oo la doonayo in lagu sii caburiyo dhaqdhaqaaqayaasha Falastiiniyiinta".