Dal gabdhaha xijaaban u diiday iney wax ka bartaan Jaamacadaha dowladda

Saacad ka hor

Sanadki hore lix gabdhood oo dhallinyaro ah oo wax ka baranayay kulliyad ay dowladdu maamusho oo u dhiganta dugsi sare ayaa dowladda ku eedeeyay in toddobaadyo laga joojiyay fasallada, sababtoo ah waxay ku adkaysteen inay xirtaan xijaabka.

Machadka waxa uu sheegay in ay kaliya ka codsadeen ardayda in ay iska bixiyaan xijaabka gudaha marka ay ku jiraan fasalka balse ay weli xiran karaan marka ay joogaan meeaha kale jaamacadda. Lixda hablood waxay xirteen lebiska kulliyadda oo dabacsan oo surwaal iyo shaar ah balse waxay codsadeen in madaxa ay dabooshaan oo timahooda asturaan.