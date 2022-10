'Niman ka badan 500 ayaa ii kufsaday si aan u tago Yurub'

Saacad ka hor

‘Niman HIV qaba ayaa ka mid ahaa kuwii na kufsan jiray’

"Markii la ii kaxeeyay Morocco, waxaan codsaday in la igu xiro Casablanca, balse waxaa la ii sheegay in aanan xaq u lahayn taas, maadaama ay deyn igu lahayd haweeneydii bixisay lacagtii la iiga soo kaxeeyay Nigeria.

Ada markii ay halkaas joogtay muddo labo sano iyo bar ah ayey u aruurtay lacag ku filan in ay deynta isaga bixiso. Waxay sheegtay in ay kufsadeen in ka badan 500 oo nin si ay ugu suurtagasho in ay tagto Yurub.