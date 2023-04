"Haweenkan marka ay caadadu ku dhacdo waxaa loo diraa keymaha mana helaan cunto iyo biyo"

Maamullada ayaa xilligaas sheegay in haatan ay bulshooyinku iska beddelayaan dhaqankan. Balse xaqiiqda ayaa ah in ilaa iyo maanta aysan wax badan iska beddelin xaafadahan.

Balse dhaqankan keliya kuma koobna hal xaafad. Taas beddelkeed, caadadan waxaa maanta laga arki karaa xaafadaha Urinayanpally, Urinayani Koththuru iyo Palayam of Sallarapalli iyo Guddipalli oo ka tirsan gobolka Andhra Pradesh iyo Eklantham oo ka tirsan gobolka Tamil Nadu.

Bulshada xaafadahan waxaa lagu qiyaasaa 2500. Xaafadahan, waxaa jira dhaqan ah in haweenka meel fog loo diro marka ay caadadu ku dhacdo. BBC ayaa booqatay xaafadahan. Waxaan la hadalnay keliya haweenka marka ay xaaladdan ku jireen ku noolaa keymaha.

Dhibaatada ay kala kulmaan ku noolaanshaha keymaha

Mallika oo ka mid ah dadka xaafadda deggan ayaa BBC u sheegtay in dhaqankan uu jiray qarniyo. Iyadu waxay ka soo jeeddaa xaafadda Ekalatham ee gobolka Tamil Nadu waxayna u dhaxdaa qoys ka soo jeeda xaafadda Urinayanpally ee gobolka Andhra Pradesh. Taasina waa sababta ay dhaqankan u wadaagaan qoyskeeda iyo xididkeedaba.

'Dadka bannaanka jooga ma dreemi karaan xanuunkeenna'

Kasima oo hablahaas ka mid ahayd ayaa tiri, "Wax walba way fiican yihiin marka laga reebo dhaqanka xaafaddan ka jira. Dadka bannaanka jooga waxba kama oga dabcan. Xitaa carruurta waxba kama oga. Xaafadda aan ka soo jeedo ee Tanjore haweenka caadada qaba ma tagaan xafladaha, balse guryaha way joogi karaan. Marka xaafaddan la igu soo guursaday ayaan ka war helay dhaqankan. Labo sano ayaa la i qabaa. Kahor wax fakrad ah kama heysan."

"Cid qoyskeyga ka tirsan uma sheegin. Sababtoo ah waxaan filayaa inay khalad fahmi doonaan. Hadda halkan ayana ku noolahay waana inaan la qabsadaa. Marka aan xaafaddeenna aado cidna uma sheego. Ma jecli dhaqankan marka maxaan sameyn karaa. Waa wax aad u xun. Hore ayay u dhici jirtay. Balse hadda xitaa way jirtaa? Xitaa gabdhahayga sidan miyay u dhibtoon doonaan? Waa in isbeddel dhacaa.” Ayay tiri.

Dadaallada maamulka

Saraakiisha deegaanka ayaa sidoo kale rumeysan in dhaqankan dartiis, ay haweenka xaafadahan u galaan xaalad khatar ah. Sidaas darteed waxay isku dayayaan inay dadka ka wacyigeliyaan.

Shivaiah, oo ka tirsan maamulka deegaanka Kuppam, ayaa BBC u sheegay in ilaa ay dadku is beddelaan maahee, ay adag tahay in dhaqamada noocan oo kale la beddelo.