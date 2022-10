"Macallinkayga ayaa igu yiri codkaaga dareenkeyga ayuu kiciyaa"

43 Daqiiqadood ka hor

Gabadh ardayad ah oo ku nool dalka Nigeria ayaa ka warrantay xaaladda gabdhaha ardayda ah ee la kulma tacaddiyada dhanka galmada ah ee uga imaanaya macallimiintooda iyada oo ujeeddadu tahay in fursad loo siiyo in ay ku guulaystaan ​​imtixaannada ama ay horumar ka sameeyaan waxbarashadooda.

Ardayaddan ayaa BBC-da u sharraxday sida uu mid ka mid ah macallimiinteeda jaamacadda ugu xadgudbay kaddib markii uu ka codsaday in uu "la seexdo", una ballan qaaday in uu ka caawin doono waxbarashadeeda. Waxa ay sheegtay in uu u muujiyay inuu daneynayo, isagoo u sheegay in "codkeeda uu sabab u yahay kicinta dareenkiisa iyo rabitaankiisa."