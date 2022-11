Muxuu ka dhigan yahay warka farxadda leh ee ay heleen dadka heysta baasaboorka Kenya?

50 Daqiiqadood ka hor

Horraantii bishii May, 2016, ayey aheyd markii warbaahinta dowladda Kenya ee KBC ay baahisay in wasiirka arrimaha gudaha ee Koonfur Afrika, Malusi Gigaba uu sheegay in dalkiisa uu dabcin doono xayiraadaha dal-ku-galka ee saaran ganacsatada Kenya, halka uu sheegay in dalkiisa uu filayo in ganacsatadiisa si wanaagsan loola dhaqmo.