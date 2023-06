Boosaaso: Maxay qoyska reer Afweyne ka dheheen xukunka ragga loo heysto inay dhibaatada u geysteen?

Wiilashan oo ka koobnaa 5 ayaa afarta kale kala ah: Saacid Cabdirasaaq Cabdiraxmaan oo 19 jir ah, Cabdalle Axmed Maxamed 16 jir ah, Cabdinaasir jaamac siciid oo 24 jir ah iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Bootaan oo 19 jir ah, ayaa lagu wada xukumay shan sano oo xabsi ah midkiiba. Waxaa intaas dheer in lagu xukumay mid waliba oo ka mid ah eedaysanayaasha in uu bixiyo magdhow gaaraya afar kun oo doolar iyo ganaax kun doolar ah.

Waxa uu sheegay in uu filayey in go’aankan oo kale uu soo boxo oo xukun uu ku qanacsan yahay lagu riday, “Haa waa fileynay, waayo sida hagar baxa ah ee loosoo qabtay oo la isugu xilqaamay ayey u ekayd in caddaalad lagu xukumayo,” ayuu yiri Maxamed, isaga oo sii raaciyey in uu dareemayo sharci iyo caddaalad.