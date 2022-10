Wararkii ugu dambeeyay iyo khasaaraha ka dhashay qaraxa Muqdisho

Saacad ka hor

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xaley booqday isgooyska Soobe ayaa sheegay in tirada dhimashada ay gaareysa ku dhawaad 100 qof halka 300 qof ay ku dhaawacmeen qaraxa isla markaana ay tirada dhimashada ay intaa ku badan karto.

"Waxaan dadka Soomaaliyeed ka codsanaya in dadka walaalaha ay dhibaatadu gaartay ee isbi.taallada yaalla in beri dhiig aad u bixisaan, waxaan ku baaqeynaa in isbitaallada dhiig la siiyo la tego dhiig lagu tabaruco".