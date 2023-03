Dadka Turkiga u aada qalliinada qaar oo dhimasho iyo dhibaatooyin la kulma

Katie ayaa u duushay dalka Turkiga si ay qaliin isugu sameyso bishii Oktoobar 2021. Waxay sheegtay in ay xanuun dareemaysay markii ay rabtay in ay qalliinka gasho, laakiin xaruun caafimaad oo Turkiga ku taalla ayaa u sheegtay in xanuunku yahay kaliya gaas ka haleelay caloosha.

Saaxiibada Joe Thornley ayaa sheegay in uu u sheegay in uu ka xumaaday in uu ku guul daraystay in uu miisaan dhimo.