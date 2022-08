Barafasoor Cabdi Guuliye: “Waxaa nalagu qasbi rabay in aan ku dhawaaqno guusha Raila Odinga”

Xigashada Sawirka, Social Media Qoraalka sawirka, Barafasoor Cabdi Yacquub Guuliye

28 Agoosto 2022, 15:50 EAT Waa la cusbooneysiiyay 20 Daqiiqadood ka hor

Barafasoor Cabdi Yacquub Guuliye oo kamid ah todobada xubnood ee uu ka kooban yahay guddiga doorashada ee Kenya ayaa qoraal uu u gudbiyay maxkamadda ugu saraysa waddanka waxa uu ku sheegay in guddigaas lagu qasbi rabay inay guusha u weeciyaan dhanka Raila Odinga.

Xubnaha guddiga oo laba garab u kala jabay ayaa midba dhankiisa waxa uu maxkamadda u gudbiyay dooddiisa ku aaddan wixii dhacay maalmihii u dambeeyay ee tirinta codadkii laga dhiibtay doorashadii Kenya ka dhacday 9-kii August.

“Xilli uu guddigu tirinayay codadka laga dhiibtay natiijada doorashada madaxtinnimada, waxaan iga yaabiyay dad doonayay in la weeciyo rabitaanka shacabka, ayna si aan gabbasho lahayn uga codsadeen xubnaha guddiga inay arrintaa ku gacan siiyaan,” ayuu Barafasoor Guuliye ku sheegay qoraalka uu u diray maxkamadda.

Cabdi Yacquub Guuliye ayaa intaa ku daray in afarta xubnood ee dhinaca uga istaagay guddiga intiisa kale ay qaateen talada dadkaas uu sheegay, isagoo magacyadu uu sheegay ay kamid yihiin saraakiil sarsare oo dowladda kamid ah iyo xubno sare oo ka tirsan isbahaysiga uu hoggaamiyo Raila Odinga.

Waxa uu intaa raaciyay in xubno ka tirsan Golaha La talinta Amniga Qaranka ay si cad ugu sheegeen todobada xubnood ee guddiga doorashooyinka in haddii lagu dhawaaqi waayo in Raila uu ku guulaystay doorashada ay taasi “horseedi doonto colaad dhiig badan ku daato oo ka dhacda Kenya” ayna xubnahaas qaadi doonaan mas’uuliyadda dhibaatadaas.

Guddoomiyaha guddiga doorashada Wafula Chebukati ayaa dhankiisa maxkamadda u gudbiyay dood middaa lamid ah, waxaana uu intaa raaciyay in xubnaha ka gadoodsan ay qaateen fekerkaas dadkaas uu ku tilmaamay inay weecin rabeen rabitaanka shacabka.

Maxkamadda ugu sarraysa Kenya ayaa lagu wadaa in Talaadada ay kulankii ugu horreeyay ka yeelato dacwadda uu u soo gudbiyay Raila Odinga oo qaadacay natiijadii la shaaciyay 15-kii August, taasoo uu madaxweynaha doorran ku noqday William Ruto.

Xubnaha guddiga Amniga Qaranka iyo masuuliyiinta kale ee uu magacaabay Guuliye kama aysan hadlin eedeyntaasi loo gudbiyay maxkamadda.

Xigashada Sawirka, AFP

Doodda Raila Odinga

Guddiga doorashada ayaa ka jawaabayay dacawadda uu Raila u gudbiyay maxkamadda oo uu ku doonayay in meesha laga saara natiijada doroashada oo uu ku guuleystay William Ruto.

Qodob kamid ah doodda Raila Odinga uu u gudbiyay maxkamadda ayaa sheegaya in guddoomiyaha guddiga doorashada, Wafula Chebukati, uu u dhaqmay si aan sharci ahayn.

Odinga ayaa sheegay in Chebukati oo aan taageero ka haysan inta badan xubnaha kale ee guddiga uu ku dhawaaqay guusha Ruto.

Waxaa jirta in afar kamid ah todobada xubnood ee guddiga ay qaadaceen shaacinta natiijada, balse waxaa fasiraad kala duwan laga bixiyay awoodda uu dastuurka siiyay Chebukati.

Khubarada qaar ayaa ku doodaya in dastuurka uu dhigayo in guddoomiyaha guddiga doorashada oo keliya uu shaacin karo natiihada doorashada madaxweynaha.

Waxa ay sidoo kale tilmaamayaan in guddoomiyaha looga baahan yahay in natiijada uu shaaciyay muddo 7 maalmood gudahood ah kadib maalinta doorashada. Chebukati ayaa shaaciyay natiijada lix maalmood kadib maalinta ay dhacday doorashada.

Hase yeeshee, khubarada qaar ayaa tilmaamaya in sharciga doorashada ee Kenya uu dhigayo in Chebukati uu shaacin karoo o keliya natiijo ay “tiriyeen oo ay xaqiijiyeen” xubnaha guddiga, waana arrinta uu Raila sheegayo in aanay dhicin.

Qodobkaas waxaa go’aan ka gaari doonta maxkamadda ugu saraysa Kenya.

Kooxda u doodaysa Odinga ayaa sheegtay in khalad uu ka muuqdo tirada dadka codkooda dhiibtay ee uu markii hore shaaciyay guddoomiye Chebukati taasoo uu ku sheegay 65.4% codbixiyayaasha is diwaangeliyay iyo tirada uu markii dambe shaaciyay.

Odinga ayaa sheegay in 65.4% ay u dhiganto 14.5 milyan oo codad, halka Chebukati uu natiijada kama dambeysta ah ku saleeyay 14.2 milyan oo codad, taasoo aad uga yar xitaa haddii lagu daro codadka xumaaday.