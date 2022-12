"Qof walba wuxuu rabaa gabar siddeed iyo toban jir ah, ama sagaal iyo toban sano jir ah inuu guursado,".

Haweeney Jilaa ah oo lagu magacaabo Hina Altaf ayaa waalidiinta dalka Pakistan kula talisay in ay baraan gabdhahooda arrin muhiim ah oo ku sabasan in dhaqaale ahaan ay madax bannaanadan.

Waxay sheegtay in guurka lagula degdego gabdhaha iyadoo lagala cararayo isbedelka ku imaanaya quruxdooda maadama tintu caddaaneyso da’duna sii kordheyso, markaa su’aashu waxay tahay yaa guursanaya?. Halkaan qof walba wuxuu rabaa gabar da’deedu u dhaxeyso 18 ilaa 19, inuu guursado.

Iyadoo BBC-da la hadlaysay Hina Altaf waxay sheegtay “dhaqankeennu wuxuu qabaa marka ay gaaraan gabdhuhu da’da 20, 22 iyo 23, in lagu bilaabo in la yiraahdo waad weynaataye guurso”.

Laakiin Hina waxay aaminsan tahay in guurka la sameeyo oo keliya marka gabadhu ay leedahay doorasho. "Tani waa waxa ay diinteenu ina barayso, waana in aan raacno," ayay tiri. Waxaan filayaa in tani ay dhibaato weyn ku tahay bulshadeena. Marka lagu daro madax-bannaanida dhaqaalaha, waalidiintu waa inay sidoo kale baraan gabdhaha xirfado ka caawin doona wakhtiyada wanaagsan iyo kuwa adag.'