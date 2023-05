Lix arrin oo ay tahay in aad ka ogaatid nooca doorasho qof iyo cod ee Soomaaliya

Waa ayo dalalka adeegsada, sidee ayuu se u shaqeeyaa nidaamka Matelaadda Isu-dheellitiran ee Liiska Xiran?

Waxaa la rumeysan yahay in dalal ka badan shan iyo sagaashan dal ay adeegsadaan nidaam ama mid wax yar uun ka duwan. Koonfur Afrika, Algeria, Rwanda, Belgium, Italy, Switzerland iyo Denmark ayaa ka mid ah dalalka waa weyn ee adeegsada nidaamka doorasho ee Matelaadda Isu-dheellitiran, kaas oo hadda la doonayo in laga hirgeliyo Soomaaliya.

Yaa go’aaminaya kala sarreynta liiska murashixiinta xisbiyadda?

XISBI MISE DEEGAAN: Yuu matelayaa xildhibaanka la doorto?

Si ka duwan hanaanka matelaad xildhibaanada Soomaaliya ee hadda, nidaamkan doorasho ee cusub waxa uu horseedayaa in wakiilada ay matelaan Soomaalida oo dhan. Waxay taasi ka dhigan tahay in isbedel ku imaan karo habka hadda xildhibaanadu wax-u-matelaan, iyo in aysan jirin xildhibaan ay si gaar ah ula xisaabtami karto beesha ama deegaanka. Taa bedelkeed, beelaha iyo deegaanada kala duwan waxay la xisaabtami karaan xisbiyadda iyo hoggaankooda. Laakiin nidaamkan waxa uu marar badan abuuri karaa in xildhibaanadu daacad u noqdaan oo u hoggaansamaan doonista hoggaanka xisbiyada in ka badan inta ay u janjeersan karaan dhanka doonista iyo aragtida codbixiyaha. Sababtu waa in hoggaanka xisbigu go’aamin karo rajada xildhibaannimo ee murashax walba, si kasta oo uu u yahay mid codbixiyeyaashu doorbidayaan.