Muxuu Putin ka rabaa atooreyaasha iyo atariishooyinka uu soo kaxeysto?

30 Daqiiqadood ka hor

Waxaa jiray hadal hayn dhex wareegaysa warbaahinta iyo baraha bulshada oo ku saabsan in Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu soo kaxaystay atooreyaal iyo atariishooyin si uu ula galo sawir u muuqda in uu la joogo militari mar uu ku sugnaa halka uu ka jeedinayey hadaljeedintiisa sanadka cusub.

Baaritaan ay laanta afka Ruushka ee BBC-du samaysa 2020-kii ayaa muujiyey barnaamijya hore oo baxay in madaxweynaha lagu sheegay inuu la hadlayay dad u ek rayid. Balse badanaa dadka uu la hadlayey waxay ahaayeen askar matalaya sidii shacab caadi ah.

Haweeneyda timaha cad

Wargeysyada ‘The Sun’ iyo ‘Daily Mail’ oo ay wehliyaan qoraallo badan oo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa sheegay in munaasabada badan oo Putin uu ka qayb galay ama lagu soo sawiray, laga arkay haweenay timo cad leh oo doorar kala duwan ka jilaysa. Haweeneyda ayaa lagu arkayay sawir lagasoo qaaday xilli Putin uu safar kalluumaysi sagootinayey iyo 2016 iyo sawir kale oo uu meel kaniisad ah booqday.

Warbixin ka soo baxday Ukraine ayaa lagu sheegay in haweenkan laga yaabo inay xubno ka yihiin ciidamada ilaalada federaalka (FSO). Ciidankan ayaa mas’uul ka ah amniga madaxda ugu sarreysa Ruushka.

Professor Hasan Ugaal, oo ah maamulaha Xarunta falanqaynta muuqaalada ee Jaamacadda Bradford, ayaa sharaxaya, "Marka aad isku daydo inaad wejiyada isbarbar dhigto software-kan, waa in uu isu ekaanshuhu ahaado dhibco boqolkiiba 75 ah ama ka badan." Markaas waxa la odhan karaa wejiyadu waa dhab oo way is leeyihiin.