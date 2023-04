Muxuu yahay ololaha cusub ee ay Ilhaan Cumar ka billowday Golaha Wakiillada Mareykanka?

15 Daqiiqadood ka hor

Qorshaha ayaa waxaa uu yahay in canug kasta uu bishii helo lacag dhan 393 oo doolar ilaa ilmuhu ka gaarayo 18 jir.

Waxa ay intaas ku sii dartay in taasi ay horseedday "Ballaarinta faa'iidooyinka isbeddelka nolosha, gaar ahaan caafimaadka iyo ballaarinta canshuur celinta carruurta si ay ugu dambeyntii uga faa'iideystaan kuwa nugul".

Waxa ay sheegtay in Xeerka Ciribtirka Saboolnimada Caruurta uu dhimayo faqriga kasoo billowda caruurnimada, kaas oo hoos u dhici doona ku dhawaad saddex-meelood labo meel.

"Xaqiiqdii waa ficil geesinimo leh oo xisbigeenu uu u halgamayo si uu ugu dambeyntii wax uga qabto saboolnimada carruurta ee dalkan iyo in la hubiyo in qoysasku aysan ku gaajoonin mid ka mid ah dalalka ugu qanisan adduunka," ayey tiri.

Marka la eego xaqiiqda ah in ilmo kasta uu qaadanayo lacag dhan $393 bishii- ama qiyaastii $4,700 sanadkii, waxay taas dhimi kartaa saboolnimada carruurta 64% iyo saboolnimada aadka u daran ee carruurta ilaa 70%, sida laga soo xigtay Tirakoobka Mashruuca Siyaasadda Dadka.

Iyadoo Jamhuuriyiintu ay haystaan aqlabiyadda Aqalka, uma badna in sharcigan uu meel marayo, laakiin xildhibaannadan ayaa ku adkeysanaya inay lagama maarmaan tahay in la hubiyo in qoysasku awood u yeeshaan inay sii wadaan quudinta carruurtooda ka dib markii ay la joojiyay mashruuca canshuur celinta carruurta.