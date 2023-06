Madaxweynah Ruushka oo xaqiijiyey in uu hubka nukleerka gaarsiiyey dal aan loo ogoleyn

Saacad ka hor

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa madal ka sheegay in hubkan la isticmaali doono oo kaliya haddii dhulka ama gobol ka mid ah dhul weynaha Ruushka la handado.

Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan jirin wax calaamad ah oo muujinaysa in Kremlin-ku uu qorsheynayo inuu hubka Nukliyeerka u adeegsado weerarrada Ukraine.

"Ma aragno wax calaamado ah oo muujinaya in Ruushka uu isku diyaarinayo inuu isticmaalo hubka nukliyeerka," Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa yiri ka dib hadalka Mr Putin.

Mr Putin ayaa sheegay in daabulista madaxyada taatikada ee hubka Nukliyeerka la dhameyn doono dhamaadka xagaaga.

Madaxweynaha Ruushka oo ka jawaabayay su'aalo ka dib khudbad uu ka jeediyay madasha dhaqaalaha caalamiga ah ee St Petersburg, ayaa sheegay in tallaabadani ay ku saabsan tahay "xakamaynta" iyo in la xasuusiyo cid kasta oo "ku fikiraysa inay nagu hayso guul-darro istiraatiiji ah".

Mar uu weydiiyay dhexdhexaadiyaha madasha su’aal ku saabsan suurtagalnimada isticmaalka hubkaas, wuxuu ku jawaabay: "Maxaynu ugu hanjabaynaa adduunka oo dhan? Waxaan horay u sheegay in isticmaalka tallaabooyin xad-dhaaf ah ay suurtagal tahay haddii ay jirto khatar ku wajahan qaranimada Ruushka."

Hubka taatikada ah waa madaxyada nukliyeerka yar iyo hababka gaarsiinta loogu talagalay in lagu isticmaalo goobta dagaalka, ama weerar xaddidan. Waxaa loo qorsheeyay in ay burburiyaan bartilmaameedyada cadowga ee aag gaar ah iyaga oo aan keeeyn shucaac baahsan oo.

Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ku baaqay in la qaboojiyo xiisadda labada dhinac iyo wada xaajood nabadeed oo la isugu yimaad.

Laakiin madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ay haboon tahay in Ruushka cadaadis siyaasadeed si loo diro fariin ah in beesha caalamku ay cambaaraysay duulaanka Ruushka.