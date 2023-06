Hurdo Soomaalida gaar u ah oo la sheegay in caafimaad muhiim ah ay leedahay

Waxaa la soo jeedinayaa in aysan nus saac ka badan hurdada maalinka

19 Daqiiqadood ka hor

In aan si joogta ah hurdo yar waqti ugu helno maalinkii waxay u wanaagsan tahay maskxadeenna waxayna inaga caawinaysa in ay korto maskaxdu, sidaasi waxa yiri cilmi baarayaasha jaamacadda London.

Kooxdu waxay muujiyeen in maskaxda dadka maalinkii indha guduudsada ay tan dadka kale ka weyntahay 15 sentimitar oo saddex jibbaaran taas oo u dhiganta dib dhigis gabow oo saddex illaa lix sano ah.

Hase yeeshee waxay saynisyahannadu soo jeediyeen in hurdadan iyada ah lagu koobo wax ka yar nusu saac.

Balse waxay sheegeen in hurda maalinkii ahi ay ku adagtahay dadka qaar ee ka shaqeeya meela badan oo kala duwan xamaasadda shaqada awgeed.

“Waxaan soo jeedinaynaa in qof waliba uu ka faaiidayo hurdo yar oo maalinkii ah,” ayey tiri Dr. Victoria. “ waxay ku tilmaantay natiijada mid farxad leh oo wanaagsan”.

Waxaa la ogaa in hurdada yar ee maalinkii ay aad muhiim inoogu tahay xilliga caruurnimada, iyo in ay aan aad loo daneyn inta aan soo weynaanano balse dib loo soo celiyo xilliga da’da, iyada oo 27% dad ka weyn 65 ay soo sheegayaan in ay maalinkii seexdaan.