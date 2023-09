Kumuu ahaa dhaqtarkii nabadoonka ahaa ee Gaalkacyo lagu dilay?

Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in qof aan hubaysanayn uu markii hore soo galay xarunta isaga oo iska dhigaya bukaan kadibna waxaa soo gala ragga hubaysan ee muuqaalka laga arkayey.

Xildhibaan Hani Fanax Dudun oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee dhawaan laga doortay Puntland horena ugasoo shaqaysay hawlaha nabadda ayaa noo xaqiijisay in dhakhtarku uu eersaday aano qabiil.

”Niman u xirnaa dil ay geysteen ayey isimadu go’aansadeen in lacag 30,000 ah midkiiba laga qaado iyo magtii wiilasha, balse qoyska dhalay mid ka mid ah wiilasha hore loo dilay ayaan ku qancin xukunkaas,” ayey tiri Xildhibaan Hani.

Dhakhtar u adeega bulshada

Diktoor Cabdixakiin Salaat Nageeye oo ay wada shaqeeyeen ayaa BBC u sheegay inuu ahaa qof bulshada u shaqeeya isla markaana jeclaa in adeegayada caafimaadka ay wada helaan dadka deggan magaalada Gaalkacyo isaga oo aan eegayn haybtiisa iyo dhanka uu ka degan yahay magaalada oo caan ku ah inay u kala go’an tahay qaab beeleed.

Cabdixakiin waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada maqaarka kana hawlgala Cusbitaalka jaamacadda Jasiira, mar uu ka hadlayey diktoor Zakariye Cabdi Jaamac ayuu yiri: “Muddo saddex jeer ah ayaan u tagay inaan caawiyo umaddaas (dadka reer gaalkacyo) waxaana sabateeda lahaa diktoor Zakariye oo ahaa qofkii lahaa abaabulkeeda inuu Muqdisho iga wado, tikidhkeyga, nolosheyda iyo waxoo dhan bixiyo, marka qof sidaas u wanaagsan oo rabo bulshadiisa inuu horumariyo baahidoodana haqabtiro in goobta shaqadiisa wax isagu uusan dooranin shaqana ku lahayn in lagu dilo; waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay.

Dhakhtar hadana nabaddoon ah

Diktoornimadiisa kasokow waxay dadkii yiqiinay Dr Zakariye ku tilmaameen Nabaddoon ka shaqeynayey in Gaalkacyo ay noqoto meel nabad ah, “wuxuu ka shaqeynayey in Gaalkacyoo dhan nabad noqoto, iskaba daa in xaruntiisa lagu dilee,” ayuu yiri Dr Cabdixakiin.