Haweeney ku raad joogto dhakhaatiirtii caloosheeda uga dhex tagay maqaska

Haweeneydan ayaa in muddo ah dareemeysay xanuun daran

Saacad ka hor

Haweeney ku nool gobolka Kerala ee koonfurta dalka Hindiya oo sannado badan la daalaa dhacaeysay xanuun aad u daran kadib markii lagu sameeyay qalliin ayaa sheegtay in weli ay sugeyso in cadaalladda la horgeeyo isla markaana tallaabo lga qaado dhakhtarkii ku sameeyay qalliinka, weriyaha BBC-da Cimraan Qureyshi ayaa ka wareystay haweeneydan dadaallada ay ku raadineyso caddaalladda.

KK Harshina, oo 31 jir ah, ayaa sheegtay inay wajaheysay xanuun aan loo adkaysan karin oo dhanka caloosha ah muddo sannado ah, sanadkii lasoo dhaafay ayay aheyd markii baaritaan lagu sameeyay haweeneydan lagu ogaaday in caloosheeda looga soo dhax tagay maqaskii loogu sameynayay qalliinka.

Waxay sheegtay in wixii ka dambeeyay qallinkaas ay dareentay xanuun dhanka caloosha ah.

"Markii aan ka cawday arrinta, waxay dhakhaatiirta ii sheegeen in sababta aan u dareemayo xanuunka uu yahay in aan maray qalliin saddexaad, Sidoo kale waxaa la ii sheegay in dumar badan oo kale ay sidoo kale qabaan cabasho taas la mid ah." ayay tiri Harshina.