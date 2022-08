Sida nin Itoobiyaan ah uu dil khaarijin ah uga badbaadiyey Nelson Mandela

Itoobiya ayaa Talyaaniga ku jabisay dagaalkii Adwa, dalal badan oo Afrikaan ah ayaa tusaale u soo qaatay arrintaa iyagoo sheegaya in dadka madowga ahi ay ka adkaan karaan caddaanka.

Muddo lix bilood ah oo ay boolisku tababarayeen, way qalin-jabiyeen oo ay shaqo aadeen.

Mandela inkastoo isku dayay inuu qariyo magaciisa iyo xirfadiisa, haddana hoggaamiyayaashii midab takoorka ee Koonfur Afrika waxay ogaadeen in Mandela uu ku sugan yahay Itoobiya.

Waxayna rabeen in Guta Dinka ay u dirsadaan shaqadaasi.

‘’Markii aan tababarka ku qaadanaynay Israa’iil, waxaana wada joognay askeri ka socday Eretriyan ah oo magaciisu ahaa Abraham, balse itoobiyaan ahaa dhabcan markaas. Aad ayaan isugu dhaweyn. Wuxuu sidoo kale ahaa jaasjuus oo gadaal ayaan ka ogaaday. Wuxuuna ogaa in Mandela uu Itoobiya joogo, anniguna aan ahaa waardiyihiisa”, ayuu yiri Dinka.

Dinka, ayaa intaasi ku daray in saaxiibkii Abraham uu maalin ku casumay qado isagoo ay la socdaan laba qof oo kale oo mid uu yahay madow midka kalana caddaan.

“General Tadese wuu i rumaysan waayay. Waxaan filayaa inay la yaabanaayeen sida ay ku ogaadeen in Nelson Mandela uu halkan joogo. Waxaan u sheegay in aan habeen dambe dili doono oo aan qorshaynayo in aan Mooyaale baabuur la igu geeyo, meesha la igu ballamiyayna ay tahay meel 500 oo mitir u jirta xerada ciidanka.