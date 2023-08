Intee ayay la'egtahay saameynta qalliinka hooyada uurka leh oo aad u soo badatay?

Bulshooyinka casriga ahi waxay qalliinka Hooyada Uurka leh (Caesarean section) u arkeen hab dhalmo oo caadi ah. Hooyooyinka qaarkood ayaa codsiyo gudbisanaya kuwaas oo ah in ilmaha lagu qalo kuwaas oo la sheegay in ay rumaysan yihiin in qalliinka uu yahay hab dhalmo o xanuun la'aan ah oo badqabkiisuna u fiican yahay hooyada iyo dhallaankaba. Hooyooyinkan ayaa la sheegay qaarkood in ay go’aankaas qaataan ka dib marka ay taladaas siiyaan saaxiibadood.