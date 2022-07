Biden: Falastiin waxay u qalantaa inay noqoto dal jira oo xor ah

2 Saacadood ka hor

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta oo Jimco ah sheegay in Falastiin ay u qalanto in ay noqoto dal madaxbannaan, shaqeyn karta oo sii jiri kara. Wuxuu hadalkan ku soo qaaday khudbad uu jeediyay kaddib kulan uu hoggaamiyaha Falastiin, Maxamuud Cabaas kula yeeshay Daanta Galbeed ee ay Israa’iil haysato.

Hoggaamiyaha Falasiin, Maxamuud Cabbaas ayaa sheegay in Falastiiniyiinta ay ka dhursugayaan tallaabada Mareykanka uu ku doonayo in uu dib ugu furo qunsuliyadda Mareykanka ee Bariga Quddus, Ururka Xoreynta Falasiin (PLO) in laga saaro liiska argagixisada, iyo in dib loo furo xafiiska wakiilka Falastiin ee Washington.

Cabbaas, ayaa dhankiisa sheegay in "furaha nabadda ee gobolka uu ku xiran yahay soo-af-jaridda qabsashada Israel ee dhulkeena." Waxa uu sheegay in Israa'iil "aysan sii wadi karin in ay u dhaqanto sidii waddan ka sarreeya sharciga," wuxuuna sheegay in kuwii dilay Weriyihii Falastiin ee haysatay dhalashada Maraykanka ee Shireen Abu Akleh ay u baahan yihiin in lala xisaabtamo." Weriyuhu waxay la shaqeyneysay telefishinka Al-Jaseera.