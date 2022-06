'Trump oo isteerinka gaariga kula dhagay darawalkiisa'

29 Juunyo 2022

Waxayna sawirtay sawir aad u xun oo uu ka mid yahay eedaymo uu Trump diiday, kaas oo ahaa in uu isku dayay in uu isteerinka gaarigii uu la socday uu xoog kula wareego isaga oo la legdamay askari ka tirsan ciidanka sirdoonka , wuxuu Trump isku dayay in uu gaarigiisa u weeciyo dhanka xarunta Capitol Hill halkaas ooo taageerayaashiisa ay ku qabanyeen isu soo baxyo.

Waxay tiri Donald Trump shakhsi ahaan wuu ogaa in taageerayashiisa isu soo baxa ka dhigayay meel u dhow Aqalka Cad ay hubaysnaayeen sababta oo ah waxaa goobta ka leexiyay ciidamada uu jiheeyay dibadbaxyaasha dhinaca Capitol Hill. "Ma daneynayo in hub ay sitaan, halkan uma joogaan inay i dhaawacaan, dadkeyga ha soo gaalaan halkan, waxay isu soo baxyo ka dhigi karaan Capitol iyaga oo ka duulaya halkan" ayay tiri Ms Hutchinson oo aheyd kaaliyihii hore ee madaxa shaqaalaha Aqalka Cad. Tan iyo markii uu hadalkan kasoo baxay Ms Hutchinson, ilo ku dhow ciidamada ilaalada madaxweynaha ayaa u sheegay CBS News in labada wakiil iyo darawalka gaariga kula safrayay Mr Trump ay diyaar u ahaayeen in ay ku marag furaan in madaxweynihii hore uusan jir ahaan weerarin midkoodna uusan waligii isku dayin in uu kula dhago isteerinka gaariga. Isla maalintaas, Ms Hutchinson waxay shaacisay hadal ay ka maqashay madaxii shaqaalaha Aqalka Cad Mr Meadows oo leh xilliggaas, 'markii ay ogaatay in dadkii ay ku baaqayeen in la daldalo madaxweyne ku xigeenka Mike Pence, Mr Trump wuxuu muujiyay oggolaansho. Ms Hutchinson oo ka hor hadleysay guddiga baarayay rabshadihii ka dhacay Mareykanka ayaa soo quftay caddeymo hor leh oo ku saabsan rabshadahaas iyo kaalinta Trump uu ka geystay.