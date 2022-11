"Taliyeyaasha Ruushka waxa ay ka wada xaajoodeen xilliga iyo goobaha ay u adeegsanyaan hubka Nukliyeerka"

Aqalka Cad ayaa sheegay in dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay “ka walaacsan yihiin xiisadda sii kordheysa” ee adeegsiga hubka nukliyeerka.

Laakiin xukuumadda Ruushka ayaa nuuxnuuxsatay in Maraykanku aanu arkin calaamad muujinaysa in Ruushku isu diyaarinayo isticmaalka hubka noocaas ah.

Taasi waxay taageersan tahay qiimayntii hore ee sirdoonka reer galbeedka ee ahaa in Moscow aanay dhaqaajin hubkeeda nukliyeerka.

Afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa reer galbeedka ku eedeeyay "in ay si ula kac ah u soo bandhigaan mawduucaas daaran hubka nukliyeerka",

Digniinada hore Ruushka, ayay falanqeeyayaasha sheegeen in loo fasiran karo digniin ku socota wadamada kale si aysan u kordhinin ku lug lahaanshahooda Ukraine, haddii ay taasi dhici weysana ay danta ku khasbi doonto inuu isticmaalo hubka nukliyeerka.

Medevedev wuxuu sheegay in hub kasta ay haysato Moscow, oo xitaa uu jiro hubka istiraatiijiga ah ee nukliyeerka, loo isticmaali karo in lagu difaaco dhulalka ku biiray Ruushka ee ka soo go’ay Ukraine, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters.

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka digay in adduunka uu wajahayo tobankii sano ee ugu halista badnaa tan iyo dhamaadkii dagaalkii labaad ee aduunka.

Khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo uu jeediyay dhawaan taas oo uu ku doonayay in uu qiil ugu sameeyo duulaanka Ruushka ee Ukraine.

Tallaabadaas oo dalkiisa ka dhigtay mid ku gala xaalad go'doon oo caalami ah.Mr Putin ayaa sidoo kale ku eedeeyay reer galbeedka in ay isku deyeyaan in ay ku baqa maalaan hubka Nukliyeerka taas oo ay isku deyayaan si ay ugu qasbaan xulafada Ruushka in ay dhabarka u jeediyaan Moscow ayuu sheegay.