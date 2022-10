"Magaalada Maqale dadku masaajidda iyo kaniisadaha ayay maciin bideen"

Toddobaadkan ciidanka Tigrayga ayaa qof kasta oo awood leh ugu baaqay inuu ku soo biiro dagaalka iyadoo dadku ay aad uga daaleen colaadda 23-ka bilood socota, balse dadku waxay u muuqdaan in ay qaateen baaqa.

"Waxaa loo arkaa inay mabnuuc tahay in aan lagu biirin ciidanka," ayay tiri haweeney magaceeda ay BBC-da u qarisay sababo amni dartood.

Qaybaha kala duwan ee dadwaynaha oo isugu jira haween iyo dhalinyaro ayaa ka jawaabaya baaqa ah in ay ku biiraan ciidanka Jabhada TPLF.

Waxaa ka mid ah gabar 23 jir ah oo ii sheegtay in ay "ku faanto in ay Tigray tahay ayna aad ugu faraxsan tahay in loo tababaray ilaalinta xuquuqda iyo ilaalinta dhulkeeda".