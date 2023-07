Dawladda muslimka ah ee haweenka ku qaawisa kaamirada horteeda

19 Daqiiqadood ka hor

Haweenka ka soo baxay xabsiyada Iran ayaa ka sheekeyay arimo naxdin leh oo ku qabsaday xabsiyadii ay ku jireen, taas oo ah in lagu qaawiyay kaamirada horteeda.

‘Hawenka qaar way isaga tageen waddanka sababo la xariira ciqaabtii ay ku mareen xabsiyada Iran’ sidaas waxaa u sheegtay mid kamid ah haweenka oo BBC u warrantay.

Mozgan waxay isku dayday in ay diido dharbixinta. Balse taliyaasha xabsiga ayaa u sheegay in ay qasab tahay in sidaas la sameeyo.