Askarigii loo haystay dilka xildhibaan Juweyriya oo ka hadlay 'sababta dilka'

Saacad ka hor

Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dhacdadaas oo sababtay mudaharaad ay sameeyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo dalbanayay in ay caddaalad helaan qoyska Juweyriya oo ahayd hooyo 26 jir ahayd oo ka tagtay labo carruur ah.

Waaxda dembi baaristu waxay sheegaysaa in ninkan isagu dilka geystay uu qirtay in uu falkaas u geystay si ulakac ah. Maxamed Guurey waxa uu BBC iyo warbaahin kale ba u sheegay in ninkan dembi ka hor qirtay maxkamada 26-kii bishan oo ahayd maalintii ku xigtay maalinta uu dhacay dilka.