Ninka ragga kula taliya in aysan lacag siin dumarka ay shukaansadaan oo kufsi loo heysto

11 Daqiiqadood ka hor

Ninka saamaynta badan leh hadalladiisa iyo fikradihiisu ka abuuraan muranka culus ee dhanka internetka ee lagu magacaabo Andrew Tate ayaa lagu xidhay Romania isaga loo haysto in uu si sharcidarrro ah dad ku tahriibinayey isagoo sidoo kalena lagu furay baadhis la xiriirta kufsi lagu eedeeyay.

Wuxuu sii watay sumcaddiisa khadka internetka, iyada oo markii dambena Twitter-ka laga mamnuucay. Waxa uu sheegay in haweenku ay "qaadanayaan mas'uuliyadda" xadgudubka galmada. Tan iyo markii dib loo soo celiyay cinwaankiisa Twitter-ka ayuu hawlihiisii halkiisii kasii watay.

Waxaa loogu yaqaannaa in uu ragga kula taliyo in aysan wax lacag ah siin haweeney ay la haasaawayaan oo aan weli xaaskooda noqon.

Dacwad oogeyaasha kiiska gacanta ku haya ayaa bayaan ay soo saareen ku yiri: "Afartan tuhmane ... waxay u muuqdaan inay abuureen koox dembiilayaal ah oo habaysan oo ujeedadu tahay qorista, guriyeynta iyo ka faa'iidaysiga haweenka iyaga oo ku qasbaya inay abuuraan waxyaabo qaawan oo loogu talagalay in lagu arko mareegaha khaaska si lacag looga sameeyo," sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Reuters.

Agaasinka Baadhista Dambiyada Abaabulan iyo Argagaxisada ee Romania (DIICOT) ayaa soo saaray bayaan, balse ma sheegin magaca Tate, iyagoo sheegay in labo muwaadin oo British ah iyo labo muwaadin oo Romanian ah lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin koox dambiilayaal ah oo diiradda saaraya ka ganacsiga dadka.

Markii laga eryay bandhiggaas, Mr Tate waxa uu sheegay in muuqaalka la tafatiray, isaga oo ku tilmaamay "been wadareed la isku deyeyey in la foolxumeeyo".