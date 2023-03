Ma dhabaa in Muqdisho ay ka jiraan haween jirkooda ka ganacsada?

Saacad ka hor

Laba dumar ah oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lana hadlayay BBC-da ayaa ka warramay waxa ku kalifay in ay jirkooda ka ganacsadaan. Waxaan badelnay magacayadooda si aan loo aqoonsan.

Fardowsa ayaa sheegtay in guriga qoyskeeda ay ka tagtay markii ay jirtay19-sano, waana dhacdo naadir ah marka la eego bulshada Soomaaliyeed dhexdooda sababtoo ah haweenka da'da yar guud ahaan kama tagaan qoyska ka hor inta aan la guursan. Si kastaba ha ahaatee, xadgudubka guriga ama khilaafaadka aan laga heshiin karin ee xubnaha kale ee qoyska ayaa qaar ka riixi kara in ay ka cararaan guriga arrintaas oo u muuqata mid sii kordheysa.

Markii ay guriga ka soo tagtay, Fardowsa waxa samaysatay saaxiibo cusub, kuwaas oo ay u malaynaysay in ay ilaalinayaan intii ay howshaan kala soo qabsaneysay: "Waxaan u malaynayay inay i danaynayaan. Haddaan dib u milicsado, waxaan ogaaday inaanay ahayn saaxiibo dhab ah," ayay tiri.

Ugu dambeyntii waxay la qabatimtay dawooyinka maanka-dooriya, waxayna ku biirtay goobo lagu qabto xaflad kuna yaalla xeebta Liido, halkaas oo ay ka bilowday shaqada ah in ay jirkeeda ka ganacsato.

Fardowsa waxa ay markiiba isku aragtay in ay dhex maquuratay duni mugdiga ah oo ka soo bilaabatay hoteello isla markaana gaartay meelaha ay degganyihiin dadka ajaanibta ah iyo goobo kale oo gaar ah.

"Waxaan sugayaa inta uu teleefankaygu soo dhacayo, kadibna ragg ayaan la baxaa si aan galmo u sameyno, marar kalena dumarka saaxiibadayda ahi way isoo wacaan marka ay rag diyaar ah arkaan."

"Raggani markii hore waxaan ahayen asxaab waxayna saaxiibbo la ahaayen gabdho aan saaxiibbo nahay kadibana howshii waxay isku badeshay in aan sameyno galmood, waana u nuglaa arrintaa sababtoo ah lacag aan ku iibsado daroogada ayaan u baahnaa , si la mid ah gabdhaha kale ee magaaladan. " ayay tiri Fardowsa.

Hodan muddo laba sano iyo bar ah ayay ka ganacsaneysay jirkeed si la mid ah Fardowsa, 23-jirkan ayaa ka carartay guriga qoyskeeda, waxaana ay isku aragtay in ay ku dhex milantay nolasha adag ee ay Muqdisho ku wajahayaan haween badan oo dhallinyaro ah oo aan la nooleyn qoyskooda isla markaana aan haysan taageero dhaqaale.

"Habeenkii inta badan waxaan ku hoydaa hoteellada. Si la mid ah gabdho badan oo da'da yar ah. Waxaad halkaas kula kulmaysaa dhammaan noocyada ragga , laakiin arrimuhu way sii xumaan karaan markaad dhab ahaantii la baxdo qaar ka mid ah raggaas," Hodan ayaa sidaas tiri.

Maadaama shaqada galmoodka ninka iyo haweenayda aan is qabin ay sharci darro ka tahay Soomaaliya, qaar badan oo ka mid ah haweenkan da'da yar waxay la kulmaan xaalado halis ah.

BBC-da ayaa isku da’day in ay la xiriirto mas’uuliyiin ka tirsan booliiska iyo wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka si ay arrintaan wax uga dhahaan hase-yeeshee wax jawaab ah kamaanna helin.

"Haween badan oo kale oo ku lug leh arrimahaan ayaa u raaca ragga guryahooda iyo meelaha qarsoon waa la kufsadaa, mararka qaarkoodna waxaa ka badan hal nin ayaa kufsada." Waxay sidoo kale sheegtay in mararka qaarkood muuqaallo laga duubo oo lagu dhibaateeyo.

Hodan waxa ay sheegtay in muuqaal laga duubi karo haweenka ka ganacsada jirkooda, iyadoo arrintaa ay ku qasbaan ragga la galmoonaya.

Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu ogaadey in ay jirto sare u kac weyn oo dhanka tacaddiyada galmada ah laga soo bilaabo 2019 ilaa 2020, iyadoo sheegtay in xadgudubyada noocaan ah ay sii hurinayaan colaadaha. Waxa ay sidoo kale xustay in "tabar-darida sharciga lagu qadao dambiilayaasha uu horseeday inay si xor ah u noolaadaan,".