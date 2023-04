Ciyaartooyda Muslimka ah ee Faransiiska oo lagu “boorriyay” in ay af-furaan

Ciyaartooyda xulka kubadda cagta ee Faransiiska ayaa lagu soo warramayaa in laga codsaday in ay maalmo dib u dhigaan soonka bisha Ramadhaan, maaddaama ay kulamo leeyihiin.

Wargeyska ciyaaraha ka warrama ee L'Equipe ayaa ku warramay in xubno kamid ah maamulka xulka qaranka Faransiiska ay ciyaartooyda Muslimiinta ah ka codsadeen in 5 maalmood ay soonka iska furaan maadaama ay leeyihiin kulamo loogu soo baxayo Koobka Euro 2024.

Wargeyska ayaa intaa ku daray in maamulka xulka qaranka Faransiiska uusan ku amrin ciyaartooyda in ay af-furaan, balse uu kula taliyay oo keliya.

Tababare Didier Deschamps ayaa ciyaaraha is reebreebka ee koobka Euro 2024 u xushay koox ay kamid yihiin Youssouf Fofana oo khadka dhexe uga dheela naadiga Monaco iyo Ibrahima Konate oo daafac u ah Liverpool.

Horyaalka Faransiiska iyo Soonka

Xiriirka kubadda cagta ee Faransiiska ayaa ku amray garsoorayaasha in aanay kulamada ciyaaraha u hakin karin xilliga ay ciyaartooyda Muslimiinta ah af-furayaan, sida ay ku warrantay warbaahinta dalkaas.

Garsoorayaasha horyaalka Ingiriiska ayaa loo oggolaaday in daqiiqado kooban ay hakiyaan kulamada, waa haddii ay ciyaarayaan Muslimiin doonaya in ay af-furaan.

Waxa uu intaa raaciyay in hakad gelinta ciyaaraha si ay u af-furaan ciyaartooyda ay meel ka dhac ku tahay nidaamka calmaaniyadda ah ee uu ku dhaqmo Faransiiska.

Tababaraha kooxda Nice, Didier Digard, oo ay u ciyaaraan dhowr ciyaartooy oo Muslim ah ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay in Faransiiska uu daqiiqado kooban u oggolaado laacibiinta in ay af-furaan.