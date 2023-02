Waxay isku calfan waayeen yaraantoodii balse 31 sano ka dib ayay si la yaab leh isku heleen

Kate iyo Guenther Baer waxay is guursadeen sannadkii 2021

"Waan wada sheekaysanay oo waanu is fahannay laakiin waxa aanu haysanay maalin iyo badh ka hor inta aanan dib ugu laaban guryaheena," ayay tidhi.

Waxay is weydaarsadeen ciwaannada guryahooda waxayna halkaas kasii wadeen xiriirkooda muddo laba sano ah, iyaga oo dhambaallo isu diraya, wicitaan taleefan oo ”qaali ah” iyo booqasho mararka qaar ah.

Balse Kate ayaa go’aansatay in Jaceylka aan la isla nooleyn uu yahay mid adag in la hanto waxayna xiriirkaas soo af jartay sannadkii 1991-kii.

”aad ayuu u adkaaday, qalbi jab ayuu noqday, labadayaduba waan is jeclayn balse nasiib darro aniga ayaa ku dhawaaqay soo af jaridda xiriirkayaga. Iima muuqan qaab aan kusii wadi karnay,” ayey tiri Kate.

Guenther wuu guursaday wuxuuna dhalay saddex caruur ah, halka Kate ay bilowday ganacsi is qurxinta. Labadooduba lamaane kale ayey guursadeen, balse furrin ayuu ku dambeeyay.

Mar ay raadinaysay sharraxaadda iyo qurxinta guriga ciiddii masiiciga, ayey Kate qoftay sanduuqeeda ay ku jireen dhambaallada jaceylkeedii hore usoo diri jiray. Dhammaantood way haysay.

Dhowrka toddobaad ee soo socda, Kate waxay ku qaadatay maalin kasta inay ka fikirto Guenther. Waxayna ka war haynin in siddeeddii sano ee u dambeysay uu asna ka fikirayey iyada.

Kate waxa ay go'aansatay in ay hesho ciwaanka Guenther waxayna u qortay waraaq, balse waxa ay qirtay "in ay muddo qaadatay in ay hesho isaga" sababtoo ah "ma uu isticmaalo baraha bulshada".