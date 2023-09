Maxay tahay waalida uu sababo TikTok ee baaritaankaan cusub lagu ogaaday?

Saacad ka hor

Baaritaan ay samaysay BBC ayaa daaha ka qaaday in app-ka TikTok uu dhalinayo waali onlayn ah oo horseedaysa dhaqamada bulshada ka dhanka ah.

Shaqaalihii hore ee shirkada hawlgalisa aaladda ayaa sheegay in dhibaatadan aan waxba laga qaban cabsi laga qabo in ay saamayn taban ku yeelato xawliga kobaca ee app-ka oo loo arko mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan ee baraha bulshadu ku xiriirto muddooyinkan dambe.

Waalida TikTok – waa madal ay mawduucyadu helaan ka qayb qaadasho iyo isdhexgal oo aad u badan. Tani waxay soo baxday kadib wareysiyo lala yeeshay shaqaalihii hore ee shirkadda maamusha adeegsiga app-kan iyo falanqaynta BBC ee xogta ballaaran ee warbaahinta bulshada. Is dhexgalka weyn ee aaladdaan ayaa horseeday fowdo iyo khalkhal nolol maalmeedka saameeya.

Baaritaan ay samaysay BBC-da ayaa lagu ogaaday in algorithm-ka TikTok iyo nashqadayntiisu ay u horseeddo isticmaaleyaasha in daawadaan muuqaallada aan loogu talin iyaga.

Saddex maalmood oo kaliya ayaa ka soo wareegtay ilaa arday ka kala socotay in ka badan 60 dugsi ay abaabuleen mudaaharaadyo la mid ah. Todobaad wax ka yar ayaa ka soo wareegtay markii arday ka socotay in ka badan boqol dugsi ay ka qaybgaleen mudaaharaadyadii dugsiyada Ingiriiska.

Afhayeen u hadlay TikTok ayaa sheegay in algorithm-ka uu ujeedkiisu yahay in la isku daro bulshooyinka iyada oo mudnaanta la siinayo badbaadada isticmaalaha, shirkadduna waxay qaaddaa tallaabooyin ay ku joojinayso waxyaabaha soo noqnoqda, iyada oo tirtiraysa macluumaadka marin habaabinta ah, ayna xaddiddo fiidiyowyada aan la xaqiijin inay dadka gaaran.

Dilalkii ka dhacay Idaho ee dalka Mareykanka

Shaqaalihii hore ee shirkada Tiktok waxay xaqiijiyeen in waxa keenaya qaab daawashadaan xadhdaafka ah ay tahay qaabka loo naqshadeeyay app ka TikTok, taas oo isticmaalayaashu ay ugu horreyntii arkaan muuqaalo ku jira boggooda qeybta "Isticmaalaha laguugu talagalay", kaas oo soo bandhigaya muuqaallo qofka loo soo jeediyay in uu daawado oo ku saleysan saadaasha algorithm-ka.

Ku soo celcelinta waxyaabaha ku jira TikTok waxay cawaaqib xun u yeelan kartaa shakhsiyaadka, sida Jack Showalter, kaasoo si been abuur ah loogu eedeeyay inuu ku lug lahaa dilalkii ka dhacay Idaho. Hanjabaadda iyo cagajuglaynta ay heleen qoyskiisu waxay muujinayaan khatarta ka iman karta wadaagga macluumaadka aan la hubin ee goobta lagu wadaagay.

In kasta oo Olivia aysan waligeed soo jeedin eedeymo been ah, waxay qiratay in si ka duwan warbaahinta caadiga ah, ay ku daabaci karto eedeymaha muranka dhaliyay ee TikTok iyada oo aan la helin wax caddayn ah oo taageeraya.