Muxuu Donald Trump ugu soo laabtay baraha YouTube iyo Facebook?

32 Daqiiqadood ka hor

Shirkadda Youtube ayaa sheegtay in codbixiyayaasha Mareykanka ay u baahanyihiin inay dhagaystaan dhammaan musharrixiinta madaxtinimada.

Hasayeeshee kooxda Media Matters for America oo gudbisay 400 oo dacwadood oo ka dhan ah Trump yaa ku eedeeyay shirkadda Meta, ee leh milkida Facebook, inuu iska indhatireyso khatarta joogtada ah ee soo gaari karta badqabka dadweynaha.

Kooxdu waxay sheegtay in go'aanka Meta uu muujinayo in "Trump loo fasaxo inuu barahaas ku daabaco waxyaabo dhalinkara, sidoo kale waxay kooxdu iftiimisay in mudnaanta shirkaddu ay tahay faa'iidada iyo qancinta madaxda garabka midig, iyadoo dhibka ugu wayn uu soo gaarayo badqabka dadweynaha."