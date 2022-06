Suurtagal ma tahay in Isbahaysi milatari ay sameystaan dalalka Carabta iyo Israa'iil?

50 Daqiiqadood ka hor

Wargaysyada Carabta ayaa siyaabo kala duwan uga faalloonaya warka isa soo taraya ee la xiriira soo jeedinta in la sameeyo "Carab Nato" ama "Naatada Bariga Dhexe" ka hor booqashada la filayo in madaxweynaha Mareykanka uu ku tago bartamaha bisha soo socota dalka boqortooyada Sacuudiga. Waxaa la filayaa in kulankaas ay ka qayb galaan qaar ka tirsan madaxda gobolka.