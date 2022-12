Ciyaartii layaabka lahayd ee Pele oo garoonka laga saaray dib loogu soo celiyay

Pelé waxa uu ahaa nin rikoor badan dhigay: waxa uu dhaliyay in ka badan 1,200 gool, waxa uu ku guulaystay saddex koob oo kubbadda cagta ah, waxaana dalkiisa loogu dhawaaqay inuu yahay hanti qaran.

Ciyaartaas waxaa Pele la siiyay kaarka casaasnka balse dalab xooggan ka dib garoonka ayuu dib loogu soo celiyay ka dib markii laga noqday kaarka. Waxaa xusid mudan in Pele uu kaarka casaanka loo tagay 3 jeer oo keliya intii uu kubadda cayaarayay.

Ciyaartan ayaa la isku afgartay in la ciyaaro maalin Arbacada ah oo ku beegneyd bishii July 17-keedii ee sannadkaas, waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka ku yaala caasimadda Colombia ee loo yaqaan "El Campín".

Hase yeeshee , ciyaartoyda Santos, ayaa markii ay arkeen in calan wadaha ama caawiyaha garsooraha uu kor u taagay calankiisa, way andacoodeen sababtoo ah waxay u arkeen goolka inuu yahay mid aan sax ahayn.

Arrinta dacwo waa ay dhaaftay, oo waxay isku badashay khalalaase ka bilaabatay in garsooraha uu haraantiyo kabtankii iyo daaficii kooxada reer Brazil ee Antonio Lima, waxayna xaaladda isku sii shareertay ka dib markiii garsoore Chato Velásquez uu feer-yahan isku baddalay oo uu caloosha feer kaga dhuftay ciyaar yahan Lima.

Halkan sheekooyin kala duwan ayaa la soo weriyay balse waxaa la isku raacay in ka dib markii Pele uu madaxa ku dhuftay kubad koorno ahayd ayuu waxa uu dooday in khalad lagu galay.

Hase yeeshee Velásquez ganafka ku dhuftay sheegashadiisa waxaana la sheegay in Pele uu aflagaadeeyay garsooraha taas oo horseedday in Pele ciyaarta laga saaro. Pele hadalka garsooraha kama uusan horeedsan sidaas ayuuna kaga baxay garoonka balse xaaladda ayaa is badashay.