Arrimaha ugu waaweyn ee uu Madaxweyne Ruto u ballan-qaaday shacabka

Lixdan oo kala ah; Aggrey Muchelule, Weldon Korir, Joel Ngugi, George Odunga, iyo Judith Omange waxay ka mid ahaayeen koox ka kooban 40 garsoore, kuwaas oo ay ahayd in la dallacsiiyo kaddib markii ay soo jeedisay JSC. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in lixdaas qof aysan u qalmin xilalkooda.

Tallaabada ugu horreysa ee arrintan ayuu madaxweyne Ruto ku daray in ay tahay in uu magacaabo lixda garsoore, si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah iyo 300 oo milyan oo doollar oo dheeri ah in loo qoondeeyo garsoorka sanad maaliyadeedka 2022/23.

“Waxaan ballan-qaadayaa in aan kor u qaadi doono arrimaha qurba-joogta ilaa heer wasaaradeed, xoojinta adeegyada qurba-joogta ee safaaradaha oo dhan, in aan baarlamaanka kala shaqeeyo sidii loo soo dhisi lahaa guddi si gaar ah uga shaqeeya arrimaha qurba-joogta, in la sameeyo hannaan ay jaaliyaddu uga qayb-qaadan karto bulshada iyo in aan si dhow ula shaqeeyo guddiga IEBC si loo ballaariyo loona wanaajiyo ka qaybgalka qurbajoogta ee doorashooyinka," ayuu yiri.