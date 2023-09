Kenya oo doonaysa inay qaadkeeda u iibgeyso Israa'iil

Saacad ka hor

Markii dib loo furay qaadka tagi jiray Soomaaliya waxaa la filayay in uu kor ku kaco balse beeraleyda qaadka iyo ganacsatada waxay sheegeen in ay sidaan noqon.

Yaa isticmaala qaadka laga cuno Israel

Sanadkii 2012-kii ayey Isreal ku dhawaaqday in uu sharci darro yahay cabitaan laga sameeyay qaadka, waxayna ku tilmaameen in uu yahay maandooriyaha ugu khatarsan.

Qaadka iyo dalalka dunida

1965 ayaa guddi ay qabatay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay waxay soo jeediyeen in loo baahan yahay in la koontaroolo qaadka. Laakin 1980, WHO waxay ku dartay maadooyinka daroogada ah, kuwaaso keeni kara in dadku qabatimaan , laakinse qabatinkaas waxay ku tilmaantay inuu yahay mid ka saamayn yar sigaarka iyo tubaakada.