Waa maxay sababta ay Canada ugu baahan tahay dad tiradoodu tahay milyan iyo bar soo galooti ah?

18 Daqiiqadood ka hor

Dowladda Canada ayaa doonaysa in qaadato malaayiin muhaajiriin ah ka hor dhammaadka sanadka 2025, si shaqaalo ku filan ay ugu hesho shirkadaha iyo ganacsiyadeeda.

Horraantii bishan dowladda Federaalka Canada ayaa shaacisay in sanadkiiba ay qaadan doonto nus milyan qof ilaa inta laga gaarayo 2025, taasoo ka dhigan in 1.5 milyan oo soo galooti ah ay dalkaa tegi doonaan saddexda sano ee soo socota.

Ra’yi ururin la sameeyay dhawaan ayaa muujinaysa in muwaadiniinta dalkaas aanay la dhacsaneyn qorshaha dowladda ee ku aaddan soo dhaweynta muhaajiriinta.

Sanadkii la soo dhaafay Canada ayaa sharcigeeda deganaanshaha siisay in ka badan 405,000 oo qof, tiradaas oo ah tii ugu badnayd abid ee dalkaas.

Sababta ay soo galootida badan ugu baahan tahay Canada ayaa ah in muwaadiniinta dalkaas ay u badan yihiin dad da’ ah, ayna ku yartahay dhalmada. Si loo kobciyo dhaqaalaha, waxa ay Canada u baahan tahay shaqaale ay dibedda ka keento.

Geoffrey Cameron, oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda McMaster ee Canada, ayaa rumaysan in ka guulgaaridda siyaasadda soo galootida ay ku xiran tahay sida ay u taageeraan muwaadiniinta dalkaas.

Tusaale ahaan, muhaajiriintii ugu badnaa ayaa sanadkan Maraykanka ka galay xuduudda koonfureed, waxaana arrintaa ay dhalisay walaac ah in dadka soo galayo ay aad uga badan yihiin shaqooyinka diyaarka ah.

"Waxay ila tahay in sababtu ay qeyb ahaan tahay in shacabka Canada ay aamineen in dowladooda ay si wanaagsan u maarayso hannaanka lagu soo galo dalka, isla markaana uu yahay mid u adeegaya danta dalka,” ayuu yiri Cameron.