Maxaa ka jira in kuwa ugu garaadka yar ay isku arkaan inay dadka ugu caqli badan yihiin?

Aqoonyahannada cilmu-nafsigu waxay muujiyeen in aadmigu ku liito aqoonsiga awooddooda, laga bilaabo kaftanka ilaa naxwaha afka. Kuwa wax ugu liita ayaa sidoo kale ah kuwa ugu garashada yar in ay waxaas ku liitaan.

Wada caqli baad tahay sow maaha? Weliba xariif ah oo shactiroolana ah. Dabcan waa tahay, sida anigaba. Balse sow ceeb ma aha haddii aynu qaldannahay? Dhaqaatiirta cilmu-nafsigu waxay soo saareen in aynu ka indho la’nahay guuldarradeenna in ta aynu ognahay in ka badan.

Sannadkii 1999 kii waxay Justin Kruger iyo David Dunning oo ka socda jaamacadda Cornel ee New York baareen in dadka aan lahayn karaanka ama xirfadda wax, ay sidoo kale la’yihiin ogaanshaha aqoon ama kari waagooda ku aaddan waxaas.

Baaritaankii ugu dambeeyay ee muhiimka ahaa waxay Kruger iyo Dunning tababareen koox hawl-wadeenno ah oo ku liitay hawlaha sababaynta u baahan. Tani waxay wanaajisay is-qiimaynta ka qaybgalayaasha, iyada oo soo jeedinaysa in heerka garaadku uu saameeyo awoodda is qiimenta.

Waxa loo yaqaan cilladda ‘Dunning-Kruger’ ayaa tusaale u ah waxa ay cilmi-nafsigu ugu yeeraan ‘metacognition’ - ka fikirka fikirka laftiisa. Tani waa sidoo kale arrin loo baahan yahay in ay innagu kallifto in aan dib uga fikirno waxa aan ka aaminsannahay nafteenna. Cilladdani waxay sharxi kartaa waxyaabaha qaldan ee saaxiibadaa ay naftooda ka aamin sanyihiin . Laakiin ka hor inta aanad bilaabin inaad si qarsoodi ah u gasho, kaliya hal shay xasuusonow. So waliba oo aad u moodeyso in aadan cilladdan qabin waxaa laga yaabaa inaad dhex dabaalanayso jaahilnimo aad ku faraxsan tahay.