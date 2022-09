"Ruushka wuxuu qarsoodi u bixiyay malaayiin doolar si uu saameyn ugu yeesho dalal dhowr ah"

Xigashada Sawirka, EPA Qoraalka sawirka, Ruushka ayaa eedeymo uu horey ugu jeediyay Mareykanka ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad toona laheyn

48 Daqiiqadood ka hor

Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay in si qarsoodi ah uu in ka badan 300 malyan oo doolar uu bixiyay si uu saameyn ugu yeesho siyaasiyiin ku sugan in ka badan 24 dal oo ku yaalla dunida.

Mareykanka ayaa intaas ku daray in lacagtan uu bixinayay Ruushka tan iyo sanadkii 2014-kii.

Eedeymahan ay wasaaradda arrimaha dibadda u jeedisay Ruushka waxay salka ku hayaan qiimeyn si qarsoodi ah ay u sameeyeen sirddoonka Mareykanka taasoo la shaaciyay Talaadadii.

Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda madaxweyne Joe Biden ayaa yiri: "Waxaan u maleyneynaa in arrintan aan wax badan laga ogeyn".

Dowladda Ruushka si cad ugama hadlin arrintani, xukuumadda Moscow waxay marar badan ku eedeysay Mareykanka in uu faragelin ku hayo dalalka dibadda.

Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay "waxaan qiimeyneynaa in lacagtii ugu yareyd ay tahay ama inay kamid tahay kiisaska la xiriira lacagaha sida qarsoodiga ah uu ku diray Ruushka ee aan la ogaan", sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan maamulka Biden xilli uu teleefoonka kula hadlayay saraakiisha, sarkaalkaas oo aan magaciisa la sheegin. Warbixinta qiimeynta ah oo ay soo saareen sirdoonka Mareykanka,laguma sheegin dalalka ama sarakiisha uu Ruushka lacagahan u diray si uu saameyn ugu yeesho-balse waxay sheegeen in arrintan ay saameysay ilaa afar qaaradood. Mas'uulka ka tirsan maamulka ayaa sheegay in sirdoonka Mareykanka ay hadda si gaar ah warbixin uga siinayaan dalalka la sheegay in Ruushka uu si qarsoodi ah lacago ugu diray.

Wuxuu intaa ku daray in warbixinta ay siinayaan waddamadaas ay noqon doonto mid qarsoodi ah.

ilo ka tirsan maamulka oo xog-ogaal u ah warbixinta ayaa ku eedeeyay Ruushka in $500,000 oo doolar uu kharash gareeyay si uu u taageero xisbiga dimuqraadiga ah ee dalka Albania doorashooyinkii dalkaas ka dhacay sanadkii 2017 iyo sidoo kale in uu lacago u diray bangiyada ama xisbiyada ka dhisan dalalka Bosnia, Montenegro iyo Madagascar, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP.

Isha ka tirsan maamulka waxaa sidoo kale laga soo xigtay, in Ruushka uu magaalada Brussels uu ka dhigtay saldhig si uu u taageero musharixiinta midigta fog.

Shirkadaha khayaaliga ah ayaa la sheegay in Ruushka uu isticmaali jiray in lagu maalgeliyo xisbiyada Yurub iyo in lagu iibsado dalal kale si saameyn loogu yeesho.

Dowladda Ruushka ilaa iyo hadda kama aysan hadlin eedeymaha uu jeediyay Mareykanka.

Xukuumadda Moscow ayaa horay ugu eedaysay hay'adda sirdoonka Maraykanka ee CIA-da inay faragelin ku hayso dalal kale oo ay ka mid yihiin inay taageerto afgambiyo kala duwan oo ka dhacay caalamka. Maraykanku waxa uu saameyn ku lahaa doorashooyin ka dhacay dalal shisheeye in ka badan 80 jeer adduunka oo dhan intii u dhaxaysay 1946-2000, oo aanay ku jirin afgembi ama isku day dhanka isbeddelka nidaamka, sida laga soo xigtay xog ururin ay sameysay Jaamacadda Carnegie Mellon Dov Levin.

Talaadadii, afhayeenka waaxda gobolka Ned Price ayaa ku tilmaamay maalgelinta qarsoodiga ah ee Ruushka "weerar ka dhan ah madaxbanaanida". Sannadkii hore, saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay u badan tahay inuu oggolaaday isku dayo lagu doonayay in lagu saameeyo doorashada Mareykanka ee sanadkii 2020 si uu u taageero madaxweynihii hore ee Mareykanka, Donald Trump.

Balse waxay sheegeen in aysan jirin dowlad shisheeye oo wax saameyn ah ku yeelatay natiijada kama dambaysta ah.