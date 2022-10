Qarixii Soobe: Meydka walaashey waan garan waayay

Saacad ka hor

"Waxaan dadka Soomaaliyeed ka codsanaya in dadka walaalaha ay dhibaatadu gaartay ee isbi.taallada yaalla in beri dhiig aad u bixisaan, waxaan ku baaqeynaa in isbitaallada dhiig la siiyo la tego dhiig lagu tabaruco".