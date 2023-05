Madaxweyne Xasan “ifafaalaha Puntland ka muuqda ma aha mid fiican“

46 Daqiiqadood ka hor

“Puntland waa deegaan Soomaaliyeed, raali kama ihin dadkaas in uu nidaamka ka dumo iyo in ay is dilaan, laakiin ifafaalaha muuqda mid wanaagsan ma aha. Madaxda Puntland waxaan leenahay, dadka iyo rabitaankooda tixgeliya,“ ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta ka hadlayay masaajidka madaxtooyada.