Haweeneey Soomaali ah oo laga soo masafuriyay Norway iyo kiis culus oo lagu helay

Saacad ka hor

Inta uu kiiskeedu ka socday maxkamadda ayaa waxaa la soo bandhigay afarriimo ay dad kale kala hadlaysay ‘weeraro’ ay ka gaystan gudaha Norway. Wada hadalkaan ayay haweeneydu ku tiri dagal yahan ajanabi ah: “Waa inaad igu xirto qof I caawiya, qof kasta ayaa og in ay wanagsan tahay in la xasuuqo gaalada halkaan joogta intii aan banana u aadi lahayn kuwa kale”.

Masuuliyiinta Norway ayaa sheegay in ay mar hore ogaayeen in haweeneydaan ay Qatar ku tahay amniga dalkooda, ayna aad isugu dayeen in ay ka masaafuriyaan dalkooda. Balse waxay diiday in ay marnaba si iskeed ah uga tagto waddanka.